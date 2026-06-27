کەشوهەوای ٤٨ ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز- هەرێم کوردستان
بەش مەزەنەیل کەشناسی لە وەڕێوەبەرایەتی کەشوهەوا، ئمڕوو شەممە، خشتەی مەزەنەیل کەشوهەوای ئەرا 48 ساعەت ئایندە بڵاو کرد، دیاریکەێد وە بەرزەوبوین پلەیل گەرما لە چەن ناوچەییگ.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، ئاسمان ساماڵە وەگەررد هەبوین لەکە ئەور. ئاراستەی وا وەرەو باکوور خوەرئاوا چوود و تونی وا یەواش - ناوڕاسە (10-20 کم/س)، مەودای نوڕین لەناوەین (9-10 کم) بوود. پلەیل گەرما نزیکە لە ئامارەیل دویەکە.
پلەیل گەرمای ئمڕوو بریتیە لە: (هەولێر 41، سلێمانی 38، دهۆک 39، هەڵەبجە 41، چەمچەماڵ 39، زاخۆ 40، ئاکرێ 40، پیرمام 36، حاجی ئۆمەران 28، گەرمیان 42 پلەی سلیزی).
دیاریکرد، کەشوهەوا هەر وە شیوەیل ئمڕوو مینێد، ئاسمان ساماڵە وەرد لەکە ئەور وەتایبەت لە ناوچەیل کویەیلە. تونی وا و ئاراستەگەی جویر ئمڕوو مینێد و مەودای نوڕین (8-10 کم) بوود، پلەیل گەرما وە بڕ کەمیگ نزیکە لەئمڕوو.
پلەیل گەرمای مەزەنەکریاگ ئەرا سوو: )هەولێر 41، سلێمانی 39، دهۆک 40، هەڵەبجە 41، چەمچەماڵ 40، زاخۆ 40، ئاکرێ 40، پیرمام 37، حاجی ئۆمەران 29، گەرمیان 43 پلەی سلیزی).