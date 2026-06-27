‏کەشوهەوای ٤٨ ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز- هەرێم کوردستان

‏ بەش مەزەنەیل کەشناسی لە وەڕێوەبەرایەتی کەشوهەوا، ئمڕوو شەممە، خشتەی مەزەنەیل کەشوهەوای ئەرا 48 ساعەت ئایندە بڵاو کرد، دیاریکەێد وە بەرزەوبوین پلەیل گەرما لە چەن ناوچەییگ.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، ئاسمان ساماڵە وەگەررد هەبوین لەکە ئەور. ئاراستەی وا وەرەو باکوور خوەرئاوا چوود و تونی وا یەواش - ناوڕاسە (10-20 کم/س)، مەودای نوڕین لەناوەین (9-10 کم) بوود. پلەیل گەرما نزیکە لە ئامارەیل دویەکە.

‏پلەیل گەرمای ئمڕوو بریتیە لە: (هەولێر 41، سلێمانی 38، دهۆک 39، هەڵەبجە 41، چەمچەماڵ 39، زاخۆ 40، ئاکرێ 40، پیرمام 36، حاجی ئۆمەران 28، گەرمیان 42 پلەی سلیزی).

‏دیاریکرد، کەشوهەوا هەر وە شیوەیل ئمڕوو مینێد، ئاسمان ساماڵە وەرد لەکە ئەور وەتایبەت لە ناوچەیل کویەیلە. تونی وا و ئاراستەگەی جویر ئمڕوو مینێد و مەودای نوڕین (8-10 کم) بوود، پلەیل گەرما وە بڕ کەمیگ نزیکە لەئمڕوو.

‏پلەیل گەرمای مەزەنەکریاگ ئەرا سوو: )هەولێر 41، سلێمانی 39، دهۆک 40، هەڵەبجە 41، چەمچەماڵ 40، زاخۆ 40، ئاکرێ 40، پیرمام 37، حاجی ئۆمەران 29، گەرمیان 43 پلەی سلیزی).