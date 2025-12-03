‏کەشوهەوای دووژ لە هەرێم کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە دیاریکرد.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە وەرد بریگ نیمە ئەور  و پلەی گەرمی کەمیگ نزمەوبوود" دیاریکرد "سوو ئاسمان نیمە ئەورە دویایی ئاڵشتبوود ئەرا ئەور تەواو و پلەی گەرمی نزیکەوبوود لە توومارەیل ئمڕوو".

‏هەولێر : 19 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 18 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 19 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 20 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 21 پلەی سیلیزی 

‏هەڵەبجە : 19 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 19 پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ : 18 پلەی سیلیزی

‏ئامێدی: 15 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 24 پلەی سیلیزی.

