کەشوهەوای دووژ لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە دیاریکرد.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە وەرد بریگ نیمە ئەور و پلەی گەرمی کەمیگ نزمەوبوود" دیاریکرد "سوو ئاسمان نیمە ئەورە دویایی ئاڵشتبوود ئەرا ئەور تەواو و پلەی گەرمی نزیکەوبوود لە توومارەیل ئمڕوو".
هەولێر : 19 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 18 پلەی سیلیزی
دهۆک : 19 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 20 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 21 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 19 پلەی سیلیزی
سۆران: 19 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 18 پلەی سیلیزی
ئامێدی: 15 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 24 پلەی سیلیزی.
03-12-2025