‏کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەیل هەرێم کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە ئاشکراکرد.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "ئمڕوو ئاسمان رووشنە تونی وا لەاواین یەواش و ناوڕاسە و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزترەوبوود".

‏دیاریکرد "سوو ئاسمان لە فرەیگ وەختەیل رووشنە و پلەی گەرمی (1-2) پلە بەراورد وە ئمڕوو بەرزەوبوود".

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەناکریاگ ئەرا سوو:

‏هەولێر: 41 پلەی سیلیزی

‏پیرمام: 37 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 38 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 40 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 40 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 40 پلەی سیلیزی.

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