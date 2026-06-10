‏کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەیل هەرێم کوردستان

‏کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەیل هەرێم کوردستان
2026-06-10T09:22:58+00:00

‏شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە ئاشکراکرد.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "ئمڕوو ئاسمان رووشنە  تونی وا لەاواین یەواش و ناوڕاسە و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزترەوبوود".

‏دیاریکرد "سوو ئاسمان لە فرەیگ وەختەیل رووشنە  و پلەی گەرمی  (1-2) پلە بەراورد وە ئمڕوو بەرزەوبوود".

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەناکریاگ ئەرا سوو:

‏هەولێر: 41 پلەی سیلیزی 

‏پیرمام: 37 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 38 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 40 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 40 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 40 پلەی سیلیزی. 

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