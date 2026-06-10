کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەیل هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە ئاشکراکرد.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "ئمڕوو ئاسمان رووشنە تونی وا لەاواین یەواش و ناوڕاسە و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزترەوبوود".
دیاریکرد "سوو ئاسمان لە فرەیگ وەختەیل رووشنە و پلەی گەرمی (1-2) پلە بەراورد وە ئمڕوو بەرزەوبوود".
بەرزترین پلەی گەرمی مەزەناکریاگ ئەرا سوو:
هەولێر: 41 پلەی سیلیزی
پیرمام: 37 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 38 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 40 پلەی سیلیزی
دهۆک: 40 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 40 پلەی سیلیزی.