‏کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەیل هەرێم کوردستان

‏کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەیل هەرێم کوردستان
2026-06-02T10:02:17+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە دیاریکرد.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "ئئمڕوو ئاسمان رووشن و لەکە ئەورە لەناوچە کویەیلە، و تونی وا یەواشە  دویای نیمەڕوو زیای کەێد ئەرا بان  (15-25)کم پلەی گەرمی  (1-3) پلەی سیلیزی بەرزەوبوود".

‏دیاریکرد "سوو ئاسمان رووشن و لەکە ئەورە و پلەی گەرمی وە (1-2)پلەی سیلیزی  بەراورد وە ئمڕوو بەرزەوبوود".

‏هەولێر: 36 پلەی سیلیزی 

‏پیرمام: 33 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران: 25 پلەی سیلیزی 

‏سلێمانی: 35 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 36 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 35 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 36 پلەی سیلیزی 

‏هەڵەبجە: 37 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان: 42 پلەی سیلیزی.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon