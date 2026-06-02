کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەیل هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە دیاریکرد.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "ئئمڕوو ئاسمان رووشن و لەکە ئەورە لەناوچە کویەیلە، و تونی وا یەواشە دویای نیمەڕوو زیای کەێد ئەرا بان (15-25)کم پلەی گەرمی (1-3) پلەی سیلیزی بەرزەوبوود".
دیاریکرد "سوو ئاسمان رووشن و لەکە ئەورە و پلەی گەرمی وە (1-2)پلەی سیلیزی بەراورد وە ئمڕوو بەرزەوبوود".
هەولێر: 36 پلەی سیلیزی
پیرمام: 33 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 25 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 35 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 36 پلەی سیلیزی
دهۆک: 35 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 36 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 37 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 42 پلەی سیلیزی.