‏کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەیل هەرێم کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە دیاریکرد.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "ئئمڕوو ئاسمان رووشن و لەکە ئەورە لەناوچە کویەیلە، و تونی وا یەواشە دویای نیمەڕوو زیای کەێد ئەرا بان (15-25)کم پلەی گەرمی (1-3) پلەی سیلیزی بەرزەوبوود".

‏دیاریکرد "سوو ئاسمان رووشن و لەکە ئەورە و پلەی گەرمی وە (1-2)پلەی سیلیزی بەراورد وە ئمڕوو بەرزەوبوود".

‏هەولێر: 36 پلەی سیلیزی

‏پیرمام: 33 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران: 25 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 35 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 36 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 35 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 36 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە: 37 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان: 42 پلەی سیلیزی.