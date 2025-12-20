کەشوهەوای دوو رووژ لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە دیاریکرد.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە خێرایی وا یەواشە ها ناوەین (05-10) کم/س وە ئاراستەی باکوور خوەرهەڵات، پلەی گەرمی نزیکەوبوود لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد "ئاسمان ساماڵ و نیمە ئەورە لە وەخت ئیوارە ئاڵشتبوود ئەرا ئەور تەواو و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو".
هەولێر : 17 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 14 پلەی سیلیزی
دهۆک : 16 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 17 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 17 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 16 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 18 پلەی سیلیزی.