کەشوهەوای دوو رووژ لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ هەولێر
دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی نزیکەوبوود لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد "سوو ئاسمان جویر ئمڕوو ساماڵە و خێرایی وا یەواش و مامناوەندە، لە دویای نیمەڕوو ماوەی کەمیگ هاتێ کەمیگ گورجەوبوود، و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو، تەنیا لە ناوچە بەرزەیل نەود کەمیگ نزمەوبوود".
هەولێر : 38 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 37 پلەی سیلیزی
دهۆک : 38 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 40 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 39 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 41 پلەی سیلیزی
سۆران : 38 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 29 پلەی سیلیزی
گەرمیان 43 پلەی سیلیزی.