کەشوهەوای دوو رووژ لە هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز ـ هەولێر

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی نزیکەوبوود لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد "سوو ئاسمان جویر ئمڕوو ساماڵە و خێرایی وا یەواش و مامناوەندە، لە دویای نیمەڕوو ماوەی کەمیگ هاتێ کەمیگ گورجەوبوود، و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو، تەنیا لە ناوچە بەرزەیل نەود کەمیگ نزمەوبوود".

هەولێر : 38 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 37 پلەی سیلیزی

دهۆک : 38 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 40 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 39 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 41 پلەی سیلیزی

سۆران : 38 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 29 پلەی سیلیزی

گەرمیان 43 پلەی سیلیزی.