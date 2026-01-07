‏کەشوهەوای دوو رووژ لە هەرێم کوردستان

‏شەەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە راگەیان.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەگە وت "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە لە ناوچە کویەیلە نیمە ئەورە، مەودای نووڕین ها ناوەین ( 9 – 10 ) کم ، و پلەی گەرمی بەرزترین پلە کەمیگ بەرزەووود، "هەولێر 17پلەی سیلیزی، پیرمام 13پلەی سیلیز، سۆران 9 پلەی سیلیزی، حاجی ئۆمەران 5 پلەی سیلیزی، سلێمانی 15 پلەی سیلیزی، چەمچەماڵ 17 پلەی سیلیزی، دهۆک 16 پلەی سیلیزی، زاخۆ 16 پلەی سیلیزی ، کەرکوک 18 پلەی سیلیزی، هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی، گەرمیان : 20 پلەی سیلیزی".

‏دیاریکرد سوو پەنجشەممە " ئاسمان لەناوەین لەکە ئەور و نیمە ئەورە لە وەخت ئیوارە ناوچە کویەیلە ئەور تەواوبوود و بەرزترین پلەی گەرمی نزمەوبوود، هەولێر:17 پلەی سیلیزی، پیرمام: 12 پلەی سیلیزی، سۆران: 9 پلەی سیلیزی ، حاجی ئۆمەران: 4 پلەی سیلیزی ، سلێمانی: 15 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 16 پلەی سیلیزی، دهۆک: 16 پلەی سیلیزی، زاخۆ: 15 پلەی سیلیزی ، کەرکوک 19 پلەی سیلیزی، هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی، گەرمیان : 21 پلەی سیلیزی".

‏

‏