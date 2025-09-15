کەشوهەوای دوو رووژ لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد "سوو جویر ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی وە گشتی نزیکە لە ئمڕوو".
هەولێر : 37 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 35 پلەی سیلیزی
دهۆک : 35 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 33 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 37 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 38 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 36 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 38 پلەی سیلیزی
سۆران : 35 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 24 پلەی سیلیزی
گەرمیان 41 پلەی سیلیزی.