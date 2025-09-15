کەشوهەوای دوو رووژ لە هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد.

کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد "سوو جویر ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی وە گشتی نزیکە لە ئمڕوو".

هەولێر : 37 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 35 پلەی سیلیزی

دهۆک : 35 پلەی سیلیزی

ئامێدی : 33 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 37 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 38 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 36 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 38 پلەی سیلیزی

سۆران : 35 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 24 پلەی سیلیزی

گەرمیان 41 پلەی سیلیزی.