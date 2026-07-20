کەشوهەوای دوو رووژ لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ هەولێر
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کودستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ راگەیان.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان رووشنە ئاراستەی وا باکوور خوەرئاواس و یەشە تا ناوڕاسە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە".
دیاریکرد، سوو سێشەممە، جویر ئمڕوو ئاسمان رووشنە وە گشتی پلەی گەرمی بەرزەوبوود وە (1-2) پلەی سیلیزی بەراوورد وە توومارەیل ئمڕوو".
بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ ئەرا سوو سێشەممە:
هەولێر: 44 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 42 پلەی سیلیزی
دهۆک: 42 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 44 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 43 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 43 پلەی سیلیزی
پیرمام: 40 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 47 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 43 پلەی سیلیزی
حاج ئۆمەران : 30 پلەی سیلیزی
سۆران : 38 پلەی سیلیزی.