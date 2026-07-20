‏کەشوهەوای دوو رووژ لە هەرێم کوردستان

‏کەشوهەوای دوو رووژ لە هەرێم کوردستان
2026-07-20T10:59:40+00:00

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر 

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کودستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ راگەیان.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان رووشنە  ئاراستەی وا باکوور خوەرئاواس و یەشە تا ناوڕاسە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە".

‏دیاریکرد، سوو سێشەممە، جویر ئمڕوو ئاسمان رووشنە وە گشتی پلەی گەرمی بەرزەوبوود وە  (1-2) پلەی سیلیزی بەراوورد وە توومارەیل ئمڕوو".

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ ئەرا سوو سێشەممە:

‏هەولێر: 44 پلەی سیلیزی

‏ سلێمانی: 42 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 42 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە: 44 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 43 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 43 پلەی سیلیزی 

‏پیرمام: 40 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 47 پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ : 43 پلەی سیلیزی

‏حاج ئۆمەران : 30 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 38 پلەی سیلیزی.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon