‏کەشوهەوای دوو رووژ لە هەرێم کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ لەناوچەگە راگەیان.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە، و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود و دیاریکرد سوو دووشەممە، ئاسمان ساماڵ و لەکەئەورە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو".

‏هەولێر : 30 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 29 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 29 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 30 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 32 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 28 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 27 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 21 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 33 پلەی سیلیزی.