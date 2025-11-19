‏کەشوهەوای دوو رووژ لە هەرێم کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە مەزەنەکرد.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە و پلەی گەرمی وە (1 – 2) پلە بەرزەوبوود" دیارکیرد " سوو ئاسمان ساماڵ و لەکەئەورە و پلەی گەرمی نزیکەوبوود لە توومارەیل ئمڕوو".

‏هەولێر : 22 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 21 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 21 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 22 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 24 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 21 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 12 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 24 پلەی سیلیزی.