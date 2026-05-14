‏کەشوهەوای دوو رووژ لە هرێم کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەرێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ئاشکراکرد.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان لەکەئەور و نیمەئەورە وەگەرد تەپوتوز سوکیگ لە کەش وە تایوەت لەبان بەش ناوچەی ئیدارە گەرمیان و ناوچە دەشتایەیل باشوور هەرێم کاریگەری تەپوتوز کەمیگ زیاترە، پلەی گەرمی کەمیگ زیاترەو بوود".

‏دیاریکرد "سوو ئاسمان نیمەئەور بوود لە بڕیگ ناوچە ئاڵشتبوود ئەرا ئەور تەواو، لە وەخت شەوەکی لە ناوچە کویەیلەی پارێزگای دهۆک ئیدارەی سۆران نمە واران وارێد لەدویای نیمەڕوو کاریگەری واران زیایکەێد لە فرەیگ ناوچەیل واران رفتیگو بەڵاچەس وەگەرد بەرزەوبوین تەپوتوز وە تایبەت لە سنوور پارێزگای هەولێر و دەوروبەری و سنوور ئیدارەی گەرمیان و پارێزگای کەرکوک، و پلەی گەرمی 1 تا 2 پلە داوەزێد".

‏هەولێر : 29 پلەی سیلیزی

‏پیرمام : 22 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 25 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 15 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 27 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ : 29 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 26 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 37 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 29 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 34 پلەی سیلیزی.