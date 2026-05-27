کەشوهەوای دوو رووژ جەژن لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ وەڕیوەچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، دیاری کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە کرد.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئمڕوو ئاسمان رووشن و لەکە ئەور بوود و پلەی گەرمی 1 تا 2 پلە بەرزەوبوود".
دیاریکرد، "سوو ئاسمان لەکە ئەور و نیمەئەورە وەگەرد ئەگەر هەبوین تەپوتوز سوک لە کەش لە وەخت ئیوارە و شەو ئەرا دسوو شەوەکیەگە، لە رووژ جومعە مەزەنەکرێد زیاترەوبوود وە تایوەت لە ناوچەیل کەرکوک و گەرمیان هەمیش پلەیل گەرمیش وە (2-3) پلەی سیلیزی ڕیو لە داوەزین کەێد، پلەی گەرمی (2-3) پلە بەرزەوبوود".
هەولێر: 36 پلەی سیلیزی
پیرمام: 31 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 23پلەی سیلیزی
سلێمانی: 34 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 35 پلەی سیلیزی
دهۆک: 35 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 35 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 35 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 40 پلەی سیلیزی.