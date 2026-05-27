کەشوهەوای دوو رووژ جەژن لە هەرێم کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ وەڕیوەچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، دیاری کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە کرد.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئمڕوو ئاسمان رووشن و لەکە ئەور بوود و پلەی گەرمی 1 تا 2 پلە بەرزەوبوود".

‏دیاریکرد، "سوو ئاسمان لەکە ئەور و نیمەئەورە وەگەرد ئەگەر هەبوین تەپوتوز سوک لە کەش لە وەخت ئیوارە و شەو ئەرا دسوو شەوەکیەگە، لە رووژ جومعە مەزەنەکرێد زیاترەوبوود وە تایوەت لە ناوچەیل کەرکوک و گەرمیان هەمیش پلەیل گەرمیش وە (2-3) پلەی سیلیزی ڕیو لە داوەزین کەێد، پلەی گەرمی (2-3) پلە بەرزەوبوود".

‏هەولێر: 36 پلەی سیلیزی

‏پیرمام: 31 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران: 23پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 34 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 35 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 35 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 35 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە: 35 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان: 40 پلەی سیلیزی.