پیشوازیکردنیگ فەرمی لە سەرۆک هەرێم كوردستان لە ئیمارات

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، ئیوارەی ئمڕوو چوارشەممە، رەسیە دەوڵەت ئیمارات، وە سەردانیگ فەرمی ئەرا دیدار وەرپرسەیل لەو وڵاتە کەنداوییە و گفتوگۆکردن لەبان بڕیگ لە پرسەیل.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: کە فڕۆکەی سەرۆک هەرێم لە فڕۆکەخانەی ئەبوزەبی نیشتەو، و راوێژکار سەرۆک دەوڵەت ئیمارات شێخ محمد بن حەمەد ئال نهەیان چگە پیرییەو.

وەگورەی بەیاننامەگە، بارزانی چەوی وە سەرۆک دەوڵەت ئیمارات شێخ محمد بن زاید ئال نهویان کەفێد، ئەرا گفتوگۆکردن لە پەیوەندییەیل و هاوکاری هاوبەش ئیمارات وەگەرد عراق و هەرێم كوردستان، و دۊاترین پیشهاتەیل لە ناوچەگە.

هەرلیوا، لە دیدارەگە باس دۊاترین پیشهاتەیل رەوشەیل لە ناوچەگە کریەێد، و تایبەت لە سای ئەو پەرەسەنین زویوەزویە کە ناوچەگە وەخوەی دۊنێد و دۆسیەیل ئاسایش وزە.