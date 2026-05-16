کەشناسی کوردستان مەزەنەی کەشیگ واراناوی و تەپوتوز کەێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، ئـمڕوو ئاسمان لەکە ئەور و نیمەئەورە وەگەرد توز کەمیگ لە کەش وە تایبەت لەناوچەیل باشوور هەرێم، هەمیش لە وەخت دویای نیمەڕوو لە فرەیگ ناوچەیل هەرێم مەزەنەی وارانوارین کرێد وەشیوەی واران رفتیگ و بەڵاچە ها وەگەردی، پلەی گەرما ( 2 - 3 ) پلە داوەزێد".
دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە وەگەرد هەبوین تەپوتوز سوکیگ لە کەش لەدویای نیمەڕوو لە ناوچە کویەیلەی سنووری گاجاریگ مەزەنەی واران رفتیگ کرێد و بەڵاچە و پلەی گەرمی (1 – 3) پلە نزمەوبوود".
هەولێر : 26 پلەی سیلیزی
پیرمام : 21 پلەی سیلیزی
سۆران : 22 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 15 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 25 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ : 26 پلەی سیلیزی
دهۆک : 25 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 26 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 27 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 33 پلەی سیلیزی.