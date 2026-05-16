‏کەشناسی کوردستان مەزەنەی کەشیگ واراناوی و تەپوتوز کەێد

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، ئـمڕوو ئاسمان لەکە ئەور و نیمەئەورە وەگەرد توز کەمیگ لە کەش وە تایبەت لەناوچەیل باشوور هەرێم، هەمیش لە وەخت دویای نیمەڕوو لە فرەیگ ناوچەیل هەرێم مەزەنەی وارانوارین کرێد وەشیوەی واران رفتیگ و بەڵاچە ها وەگەردی، پلەی گەرما ( 2 - 3 ) پلە داوەزێد".

‏دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە وەگەرد هەبوین تەپوتوز سوکیگ لە کەش لەدویای نیمەڕوو لە ناوچە کویەیلەی سنووری گاجاریگ مەزەنەی واران رفتیگ کرێد و بەڵاچە و پلەی گەرمی (1 – 3) پلە نزمەوبوود".

‏هەولێر : 26 پلەی سیلیزی

‏پیرمام : 21 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 22 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 15 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 25 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ : 26 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 25 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 26 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 27 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 33 پلەی سیلیزی.

