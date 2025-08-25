کەشناسی، ئیوارەی ئمڕوو تەپوتووز لە ئاسمان هەرێم بەرزەوبوود

2025-08-25T10:05:48+00:00

شەفەق نیوز ــ وەدویاچگن

دەسەی کشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناچەگە دیاریکرد.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان وە گشتی ساماڵە، لە وەخت ئیوارە هاتێ تەپوتوز سوکیگ بەرزەوبوود، و تونی وا بەرزەوبوود ئەرا بان  30 کم/س، و پلەی گەرمی ( 2- 3  ) پلە داوەزێد".

دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە لە شەوەکی تا نیمەڕوو هاتێ تەپوتوز سوکیگ بەرزەوبوود".

هەولێر :  42 پلەی سیلیزی  

سلێمانی : 40 پلەی سیلیزی

دهۆک :  39  پلەی سیلیزی

کەرکوک : 42 پلەی سیلیزی  

زاخۆ  :  40 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 41 پلەی سیلیزی

سۆران : 39 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 31 پلەی سیلیزی

گەرمیان 43 پلەی سیلیزی.

