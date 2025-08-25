کەشناسی، ئیوارەی ئمڕوو تەپوتووز لە ئاسمان هەرێم بەرزەوبوود
شەفەق نیوز ــ وەدویاچگن
دەسەی کشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناچەگە دیاریکرد.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان وە گشتی ساماڵە، لە وەخت ئیوارە هاتێ تەپوتوز سوکیگ بەرزەوبوود، و تونی وا بەرزەوبوود ئەرا بان 30 کم/س، و پلەی گەرمی ( 2- 3 ) پلە داوەزێد".
دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە لە شەوەکی تا نیمەڕوو هاتێ تەپوتوز سوکیگ بەرزەوبوود".
هەولێر : 42 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 40 پلەی سیلیزی
دهۆک : 39 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 42 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 40 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 41 پلەی سیلیزی
سۆران : 39 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 31 پلەی سیلیزی
گەرمیان 43 پلەی سیلیزی.