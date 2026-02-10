‏کەشناسی هەرێم کوردستان.. وەفر و واران وەردەام بوود

‏شەفەق نیوز ــ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان ئمڕوو و سوووەفر و واران وارین لە ناوچەیل هەرێم وەردەوام بوود.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە راگەیان "ئمڕوو ئاسمان هەرێم وە گشتی ئەورە، و کاریگەری شەپوولەگە کە روی لەناوچەگە کردیە وەردەوامبوود".

‏دیاریکرد، .واران وە شیوەی نمە واران و واران مامناوەن وارێد لە گشت ناوچەیل و له سنوور باشوور خوەرهەڵات پارێزگای دهۆک واران زیاتر بوود گاجاریگ وارانەگە رفتە و بەڵاچە ها وەگەردی، وەگشتی لەوەخت وارانن وارین لە بڕیگ شوین بەڵاچە بوود، لەبان ناوچە کویەیل بەرز وەفر وارێد و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود.

‏ئاشکرایکرد، "سوو چوارشەممە ناجیگیری لە کەش ناوچەگەمان وەردەوام بوود ئاسمان وەردەوام ئەور بوود، و واران وارین وەشیوەی نمەواران پچڕپچڕ بوود لە فرەیگ ناوچەیل ئیدارەی راپەرین و بەشیگ لە سنوور ئیدارەی سۆران واران رفتیگ وارێد وەرد دروسبوین بەڵاچە و لە ناوچە سنووریەیل وەفر وارێد".

