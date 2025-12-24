‏کەشناسی هەرێم کوردستان وەخت جیگیربوین کەشوهەوا راگەیان

شەفەق نیوز- هەولێر

‏ وەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، ووەخت جیگیربوین کەشوهەوای هەرم دیاریکرد.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە راگەیان "ئمڕوو ئاسمان لە سنوور پارێزگای هەولێر و دهۆک نیمەئەور و لەکە ئەورە، کاریگەریی شەپۆلەگە لەبان پارێزگایەیل هەولێر و دهۆک کۆتایهاتگە، باوجی لە سنوور پارێزگایەیل سلێمانی، هەڵەبجە، کەرکوک، ئیدارەی گەرمیان و ئیدارەی راپەرین وە شیوەی نمەواران وەردەوام بوود تا دویای نیمەڕو لە لەدویایی کتشەگە ئاسایی بوود".

‏دیاریکرد، وە گشتی لە ناوچە کویەیلە ئاسمان نیمە ئەور بوود وە درویژی وەختەیل، و پلەی گەرمی وە بەراورد توومارەیل دویکە کەمیگ نزمەوبوود.

‏ئاشکرایکرد، سوود پەنجشەممە ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە بڕیگ وەخت نیمە ئەور بوود، و پلەی گەرمی لە توومارەیل ئمڕوو نزمەوبوود.

‏هەولێر : 15 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 13 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 16 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ :16 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 16 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 12 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 11 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 18 پلەی سیلیزی.