کەشناسی هەرێم کوردستان وەخت جیگیربوین کەشوهەوا راگەیان
شەفەق نیوز- هەولێر
وەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، ووەخت جیگیربوین کەشوهەوای هەرم دیاریکرد.
وەڕێوەبەرایەتیەگە راگەیان "ئمڕوو ئاسمان لە سنوور پارێزگای هەولێر و دهۆک نیمەئەور و لەکە ئەورە، کاریگەریی شەپۆلەگە لەبان پارێزگایەیل هەولێر و دهۆک کۆتایهاتگە، باوجی لە سنوور پارێزگایەیل سلێمانی، هەڵەبجە، کەرکوک، ئیدارەی گەرمیان و ئیدارەی راپەرین وە شیوەی نمەواران وەردەوام بوود تا دویای نیمەڕو لە لەدویایی کتشەگە ئاسایی بوود".
دیاریکرد، وە گشتی لە ناوچە کویەیلە ئاسمان نیمە ئەور بوود وە درویژی وەختەیل، و پلەی گەرمی وە بەراورد توومارەیل دویکە کەمیگ نزمەوبوود.
ئاشکرایکرد، سوود پەنجشەممە ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە بڕیگ وەخت نیمە ئەور بوود، و پلەی گەرمی لە توومارەیل ئمڕوو نزمەوبوود.
هەولێر : 15 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 13 پلەی سیلیزی
دهۆک : 16 پلەی سیلیزی
زاخۆ :16 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 16 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 12 پلەی سیلیزی
سۆران: 11 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 18 پلەی سیلیزی.