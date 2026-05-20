کەشناسی هەرێم کوردستان.. واران و بەڵاچە ناوچە کویەیلە گرێدەو
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان هاتێ واران و بەڵاچە بوود وەگەرد جیاوازی پلەی گەرمی.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "ئمڕوو ئاسمان لەکە ئەور و نیمەئەورە، لە ناوچە کویەیلە گاجاریگ ئەور تەواوە، هاتێ کەمیگ واران لە ناوچە کویەیلەی سنوور پارێزگایەیل و ئیدارەی سەروەخوەیەل بوارێد لە وەختەیل دویا نیمەڕووی ئمڕوو، و پلەی گەرمی یەک تا دوو پلە داوەزێد".
دیاریکرد "سوو ئاسمان نیمەئەور بوود وەگشتی هاتێ دوارە بەڵاچە و واران وەهاری لەبان ناوچە کویەیل جیاجیا و بڕیگ ناوچەی سنوور پارێزگای دهۆک و ئیدارەی زاخۆ و ناوچەی سنووری پارێزگای هەولێر و ئیدارەی سۆران و بەشیگ لە ئیدارەی راپەڕین هەس، پلەی گەرمی یەک تا دوو پلە بەرزەوبوود".
پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە سیلیزی ئەرا سوو پەنجشەممە:
هەولێر: 26 پلەی سیلیزی
پیرمام: 22 پلەی سیلیزی
سۆران: 21 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 13 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 24 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 26 پلەی سیلیزی
دهۆک: 24 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 24 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 26 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 31 پلەی سیلیزی.