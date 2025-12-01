‏کەشناسی هەرێم کوردستان.. نمەواران وارێد و پلەی گەرمی کەمیگ داوەزێد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد و راگەیان نمە واران وارێد.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ئاسمان نیمە ئەورە وە گشتی، لەناوچە کویەیل سنوور باکوور ئەور تەواو بوود، وەرد کەمیگ نمەواران، و پلەی گەرمی وە (1 – 2) پلە داوەزێد".

‏دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە و لەکە ئەورە و پلەی گەرمی وە ( 2-3 ) پلە بەراورد وە رووژەیل ترەک داوەزێد".

‏هەولێر : 19 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 16 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 17 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 17 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 19 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 18 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 14 پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ : 20 پلەی سیلیزی

‏ئامێدی: 12 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 22 پلەی سیلیزی.