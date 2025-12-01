کەشناسی هەرێم کوردستان.. نمەواران وارێد و پلەی گەرمی کەمیگ داوەزێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد و راگەیان نمە واران وارێد.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ئاسمان نیمە ئەورە وە گشتی، لەناوچە کویەیل سنوور باکوور ئەور تەواو بوود، وەرد کەمیگ نمەواران، و پلەی گەرمی وە (1 – 2) پلە داوەزێد".
دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە و لەکە ئەورە و پلەی گەرمی وە ( 2-3 ) پلە بەراورد وە رووژەیل ترەک داوەزێد".
هەولێر : 19 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 16 پلەی سیلیزی
دهۆک : 17 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 17 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 19 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 18 پلەی سیلیزی
سۆران: 14 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 20 پلەی سیلیزی
ئامێدی: 12 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 22 پلەی سیلیزی.