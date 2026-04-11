‏کەشناسی هەرێم کوردستان: ئمڕوو سوو واران وارێد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای ئمڕوو و سوو یەکشەممە دیاریکرد.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، ئمڕوو شەمممە، ئاسمان نیمەئەور و ئەور تەواو بوود، لە دویای نیمەڕوو هاتێ واران بوارێد لەناوچەیل جیاواز، و هەمیش مەزەنەی واران رفت کوڵە وەختیگ کرێد، وەگەرد رویدان بەڵاچە لە فرەیگ ناوچەیل".

‏دیاریکرد "سوو یەکشەممە، ئاسمان نیمەئەور بوود لەدویای نیمەڕوو ئاڵشتبوود ئەرا ئەور تەواو، وەگەرد نمە واران و واران مامناوەندیگ لە فرەیگ ناوچەیل، هەمیش مەەنەی واران رفتیگ کرێد، هەمیش بەڵاچە ها وەگەردی ووەتایبەت لە پارێزگای هەولێر و دەوروگەرد ئیدارەی راپەرین و گەرمیان و بڕیگ ناوچە لە سنوور پارێزگای کەرکوک.

