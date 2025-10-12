‏کەشناسی هەرێم کوردستان مەزەنەی کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان

شەفەق نیوزـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە لە شەو ئاڵشتبوود ئەرا لەکە ئەور و لە ناوچەکویەیلە بوودە نیمە ئەور و پلەی گەرمی یەک تا دوو پلە بەرزەوبوود".

‏دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە لکە هەور و نیمە ئەورە، لەناوچە کویەیلە سنوور پارێزگایەیل دهۆك و هه‌ولێر ئاسمان نیمەئەور گاجاریگ ئاڵشتبوود ئەرا ئەور تەواو، وەرد کاریگەری نزمە پاڵەپەستۆی لاواز لە وەخت گوڵ سوو وەشیوەی نمەواران پچڕپچڕ کاریگەر بوود، هاتێ کاریگەری خوەڵبارین وەبان بەشیگ لە ناوچەیل باشوور هەرێم و سەنتەر پارێزگایەیل بوود و پلەی گەرمی کەمیگ داوەزێد".

‏هەولێر : 27 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 26 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 26 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 27 پلەی سیلیزی

‏ئامێدی : 23 پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ : 25 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 28 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 26 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 24 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 18 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 31 پلەی سیلیزی.