‏کەشناسی هەرێم کوردستان مەزەنەی داوەزیان پلەی گەرمی کەێد

‏کەشناسی هەرێم کوردستان مەزەنەی داوەزیان پلەی گەرمی کەێد
2026-06-15T09:44:54+00:00

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی وزەویلەرزەناسی هرێم کوردسان، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان ئمڕوو پلەی گەرمی داوەزیان وەخوەی دوینێد.

‏وەڕێوەبەرایەتەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان " ئمڕوو ئاسمان فرەیگ وەختەیل ساماڵە وەرد پەیابوین لەکە ئەور جیاجیا  پلەی گەرمی وە  ( 2 – 3 ) پلە بەرارود وە توومارەیل دویەکە داوەزێد"، و بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ ئەرا ئمڕوو بریتیە لە: حاج ئۆمەران (24°C)، پیرمام (31°C)، سلێمانی (33°C)، دهۆک (33°C)، هەولێر (36°C)، چەمچەماڵ (35°C)، زاخۆ (35°C)، هەڵەبجە (35°C)، گەرمیان (39°C).

‏دیاریکرد، سوو "فرەیگ وەختەگە ساماڵ بوود لە ناوچە کویەیلە نیمە ئەور بوود پلەی گەرمی وە (2-3) پلە بەرزەوبوود". .

‏بەرزترین مەزەنەی پلەی گەرمی ئەرا سوو سێشەممە: "حاج ئۆمەران (25°C)، پیرمام (34°C)، سلێمانی (36°C)، چەمچەماڵ (37°C)، دهۆک (37°C)، هەڵەبجە (37°C)، هەولێر (38°C)، زاخۆ (38°C)، گەرمیان (40°C)".

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