کەشناسی هەرێم کوردستان.. لە چەن ناوچەیگ هاتێ واران بوارێد

شەفەق نیوز ـ هەولێر

وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا سوو هاتێ لە بەشیگ ناوچە کویەیلە واران بوارێد.

وەڕێوەبەرایەتیەگەلە بەیاننامەیگ راگەیان " ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە، لەناوچە کویەیلە نیمە ئەورە، و پلەی گەرمی بەرزەوبوین وەخوەی دوینێد".

دیاریکرد، "سوو جومعە ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە، جویر ئمڕوو لەناوچە کویەیلە نیمە ئەورە و هاتێ واران کەمیگ لەناوچە کویەیل باکوور خوەرهەڵات بوارێد".