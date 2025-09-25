کەشناسی هەرێم کوردستان.. لە چەن ناوچەیگ هاتێ واران بوارێد
2025-09-25T08:29:54+00:00
شەفەق نیوز ـ هەولێر
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا سوو هاتێ لە بەشیگ ناوچە کویەیلە واران بوارێد.
وەڕێوەبەرایەتیەگەلە بەیاننامەیگ راگەیان " ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە، لەناوچە کویەیلە نیمە ئەورە، و پلەی گەرمی بەرزەوبوین وەخوەی دوینێد".
دیاریکرد، "سوو جومعە ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە، جویر ئمڕوو لەناوچە کویەیلە نیمە ئەورە و هاتێ واران کەمیگ لەناوچە کویەیل باکوور خوەرهەڵات بوارێد".