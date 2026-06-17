کەشناسی هەرێم کوردستان.. پلەی گەرما زیاتر بەرزەوبوود
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە دیاریکرد.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکەئەورە، و پلی گەرمی وە 2 تا 3 پلە بەرزەوبوود".
دیاریکرد، سوو پەنجشەممە ئاسمان ساماڵە گاجاریگ ئاڵشتبوود ئەرا لەکەئەور جیاجیا پلەی گەرمی 1 تا 2 پلە بەرزەوبوود".
بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ ئەرا ئمڕوو چوارشەممە وەیجویرەس:
هەولێر: 40 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 37 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 39 پلەی سیلیزی
دهۆک: 39 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 39 پلەی سیلیزی
هەلەبجە : 40 پلەی سیلیزی
پیرمام: 35 پلەی سیلیزی
حاج ئۆمەران : 27 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 42 پلەی سیلیزی.