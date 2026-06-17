‏کەشناسی هەرێم کوردستان.. پلەی گەرما زیاتر بەرزەوبوود

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە دیاریکرد.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکەئەورە، و پلی گەرمی وە 2 تا 3 پلە بەرزەوبوود".

‏دیاریکرد، سوو پەنجشەممە ئاسمان ساماڵە گاجاریگ ئاڵشتبوود ئەرا لەکەئەور جیاجیا پلەی گەرمی 1 تا 2 پلە بەرزەوبوود".

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ ئەرا ئمڕوو چوارشەممە وەیجویرەس:

‏هەولێر: 40 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 37 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 39 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 39 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 39 پلەی سیلیزی

‏هەلەبجە : 40 پلەی سیلیزی

‏پیرمام: 35 پلەی سیلیزی

‏حاج ئۆمەران : 27 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 42 پلەی سیلیزی.