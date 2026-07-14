کەشناسی هەرێم کوردستان: داوەزیان پلەی گەرمی لەماوەی 48 ساعەت ئایندە
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و ەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، مەزەنەی داوەزیان پلەی گەرمی ئەرا ئمڕوو و سوو کرد.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان رووشنە، و ئاراستەی وا باکوور خوەرئاواس و پلەی گەرمی 1 تا 2 پلە داوەزێد و پلەی گەرمی شارەیل هەرێم وەیجویرە بوود: هەولێر: 43 پلەى سلیزى، پیرمام: 38 پلەى سلیزى، سلێمانى: 42 پلەى سلیزى، هەڵەبجە: 45 پلەى سلیزى، چەمچەماڵ: 43 پلەى سلیزى، دهۆک: 41 پلەى سلیزى، زاخۆ: 42 پلەى سلیزى، ئاکرێ: 42 پلەى سلیزى، گەرمیان: 46 پلەى سلیزى، سۆران: 41 پلەى سلیزى، حاجى ئۆمەران: 35 پلەى سلیزى.
دیاریکرد؛ سوو ئاسمان ساماڵە وەرد ئەگەرد بەرزەوبوین تەپوتوز کەمیگ لە وەخت شەوەکی شەوەکی تا دویای نیمەڕوو لە باشوور هەرێم و گەرمیان پلەی گەرمی کەمیگ نزمەوبوود و مەزەنەکرێد وەیجویرە بوود:
هەولێر: 42 پلەى سلیزى، پیرمام: 37 پلەى سلیزى، سلێمانى: 41 پلەى سلیزى، هەڵەبجە: 43 پلەى سلیزى، چەمچەماڵ: 42 پلەى سلیزى، دهۆک: 40 پلەى سلیزى، زاخۆ: 41 پلەى سلیزى، ئاکرێ: 41 پلەى سلیزى، گەرمیان: 45 پلەى سلیزى، سۆران: 40 پلەى سلیزى، حاجى ئۆمەران: 33 پلەى سلیزى.