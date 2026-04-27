‏کەشناسی هەرێم.. واران و تریشقە روی لە ناوچەگە کەێد

‏شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دوشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان راگەیان.

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی هەرێم راگەیان "ئموو ئاسمان نیمە ئەور بوود لە بڕیگ شوین و وەخت ( ناوچە کویەیلەی سنووری )ئەرا ئەور تەواو ئاڵشتبوود، لە نیمەڕوو تا ئیوارە ئەگەر تاوە واران وبروسکەی کەم کەم هەس لە فرەیگ ناوچەیل رێژەگە زیاتربوود ئەرا شەو کەش سەقامگیرەوبوود، پلەی گەرمی وە گشتی نزیکە لە توومارەیل دویەکە تەنیا لە ناوچە کویەیلە نەود وە ( 2- 4 ) پلە داوەزێد".

‏دیاریکرد، "سوو ئاسمان لەناوەین لەکە ئەور و نیمەئەور بوود، لە بڕیگ شوین و وەخت ئەرا ئەور تەواو ئاڵشتبوود وەگەرد واران رفتیگ لەوەلای کەم زیاتر ە لە ناوچە کویەیلەی سنوور پارێزگای دهۆک و پلەی گەرمی وە (1 – 3 ) پلە بەراورد وە ئمڕوو داوەزێد".

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە پلەی سیلیزی:

‏هەولێر: 25 پلەی سیلیزی

‏پیرمام: 21 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 20 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران: 10 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 18 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 20 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 21 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 21 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە: 20 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان: 24 پلەی سیلیزی.