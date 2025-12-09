‏کەشناسی هەرێم.. واران وارین وەردەوام بوود

‏کەشناسی هەرێم.. واران وارین وەردەوام بوود
2025-12-09T08:00:33+00:00

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان واران وارین لە ناوچەیل هەرێم کوردستان وەردەوام بوود.

‏دەسەی کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ئەورە و کاریگەری  شەپوول واران وارین وەردەوام بوود لە گشت ناوچەیلمان، لە سنوور پارێزگای هەولیر و دهۆک واران مامناوەن بوود و وارانەگە رفتە و پچڕپچڕە گاجاریگ  نمە واران پچرچپرە،  مەوقەی واران رفت هاتێ بەڵاچە دروسبوود" دیاریکرد " لەسنوور پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە وئیدارەی گەرمیان و ئیدارەی ڕاپەڕین واران رفتیگ وارێد لە فرەیگ وەختەیل واگەرد زیایبوین خێرایی وا و بەڵاچە و  و مەزەنەی بەرزەوبوین ئاوکرێد  و کاریگەریەگەوە درویژی ئمڕوو لە ناوچەگە مینێد  و لە ناوچە بەرزەیل کویەیلە هاتێ وەفر بوارێد".

‏هەولێر : 14 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 13 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 14 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ  : 14  پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 14 پلەی سیلیزی 

‏هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 13پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ : 15 پلەی سیلیزی

‏ئامێدی: 10پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 15 پلەی سیلیزی.

