کەشناسی هەرێم.. واران وارین وەردەوام بوود
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان واران وارین لە ناوچەیل هەرێم کوردستان وەردەوام بوود.
دەسەی کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ئەورە و کاریگەری شەپوول واران وارین وەردەوام بوود لە گشت ناوچەیلمان، لە سنوور پارێزگای هەولیر و دهۆک واران مامناوەن بوود و وارانەگە رفتە و پچڕپچڕە گاجاریگ نمە واران پچرچپرە، مەوقەی واران رفت هاتێ بەڵاچە دروسبوود" دیاریکرد " لەسنوور پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە وئیدارەی گەرمیان و ئیدارەی ڕاپەڕین واران رفتیگ وارێد لە فرەیگ وەختەیل واگەرد زیایبوین خێرایی وا و بەڵاچە و و مەزەنەی بەرزەوبوین ئاوکرێد و کاریگەریەگەوە درویژی ئمڕوو لە ناوچەگە مینێد و لە ناوچە بەرزەیل کویەیلە هاتێ وەفر بوارێد".
هەولێر : 14 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 13 پلەی سیلیزی
دهۆک : 14 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 14 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 14 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی
سۆران: 13پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 15 پلەی سیلیزی
ئامێدی: 10پلەی سیلیزی
گەرمیان : 15 پلەی سیلیزی.