کەشناسی هەرێم هووشداری دەێد لە کەش ناسەقامگیریگ

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، هووشداریدا لە کەشوهەوای ناسەقامگیریگ ئەرا رووژ سوو جومعە.

وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیانگ لەبان تووڕ کۆمەڵایەتی فەیسبوک راگەیان "سوو جومعە 19-9-2025 کەش هەرێم وەگشتی ناسەقامگیر بوود وە مدوو رەشەبا و وا تەپوتوز کە لەناوچەیل خوەرئاوای هەرێم سەرچەوە گرێد تا ئیوارە گشت هەرێم گرێد".

دیاریکرد، "لە ئەنجام بەرزی خێرایی وا مەودای نوڕین ئاسۆیی کەمەوبوود ئەرا کەمتر لە 5کم کە لە بڕیگ ناوچە جویر ناوچەیل باشوور هەرێم کەمتر بوود لە 1کم، خێرایی وا ئەرا وەخت نیمەڕوو رەسێدە بەرزترین ئاست مەزەنەکرێد لە بڕیگ ناوچە بڕەسێدە بان 50 کم/ک، ئەرا وەخت ئیوارە کاریگەری لاوازەوبوود ئەرا وەخت شەو کەش سەقامگیرەو بوود".