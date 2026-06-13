‏کەشناسی هەرێم: هاتێ سوو لە چەن ناوچەیگ هەرێم واران بوارێد

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای دوو روو ناوچەگە دیاریکرد و راگەیان، هاتی سوو لە چەن ناوچەیگ واران بوارێد.

‏دەسەی کەشناسی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ راگەیان" کە ئمڕوو ئاسمان رووشنە لە خوەرئاوای هەرێم گاجاریگ ئاڵشتبوود ئەرا لەکەئەور، تونی وا لەناوەین یەواش و ناوڕاسە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد، بەرزترین پلەی گەزمی مەزەنەکریاگ ئەرا ئموو بریتیە لە هەولێر: 37 پلەی سیلیزی ، پیرمام: 36 پلەی سیلیزی، سلێمانی: 36 پلەی سیلیزی،چەمچەماڵ: 37 پلەی سیلیزی، دهۆک: 36 پلەی سیلیزی، زاخۆ: 37 پلەی سیلیزی، حاجی ئۆمەران: 26 پلەی سیلیزی گەرمیان : 41 پلەی سیلیزی".

‏ ئاشکرایکرد "سوو ئاسمان رووشنە گاجاریگ ئاڵشتبوود ئەرا لەکە ئەور و نیمەئەور، هاتێ تاوە وارانیگ کوڵە وەخت بوارێد لەناوچە کویەیل سنوور ئیدارەی سۆران و سنووری پارێزگای دهۆک".

‏وتیش؛ بەرزترین پلەی گەرمی ئەرا سوو وەیجویرەس:" هەولێر: 37 پلەی سیلیزی، پیرمام: 36 پلەی سیلیزی، سلێمانی: 36 پلەی سیلیزی، چەمچەماڵ: 37 پلەی سیلیزی، دهۆک: 36 پلەی سیلیزی، زاخۆ: 37 پلەی سیلیزی، حاجی ئۆمەران: 26 پلەی سیلیزی، گەرمیان : 41 پلەی سیلیزی".

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