‏کەشناسی هەرێم.. هاتێ خوەڵوارین دروسبوود

‏هەوڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، مەزەنەیل کەشناسی ئمڕوو و سوو راگەیان و ئاشکرایکرد هاتێ خوەڵوارین بوو.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، ئمڕوو ئاسمان لەکە ئەورە و لە ناوچە کویەیلە ئاڵشت بوود ئەرا نیمەئەور، وەرد زیایبوین خێرایی وا ئەرا بان 20کم لە ساعەتیگ، دیاریکرد لە ئەنجام بەرزەوبوین خێرایی وا هاتێ لە بڕیگ ناوچەی سنوور پارێزگای هەولێر و پارێزگاى کەرکوک و بەشیگ لە ئیدارەى گەرمیان خوەڵوارین دروسبوود.

‏ئاشکرایکرد، سوو سێشەممە ئاسمان ساماڵە، و پلەی گەرمی نزیکەلە توومارەیل ئمڕوو.

