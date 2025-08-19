کەشناسی هەرێم: هاتێ تەپوتووز هەڵکەێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهاوای دوو رووژ ناوچەگە دیاریکرد.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەور بوود وەگەردیا هاتێ تەپوتوز بەرزەوبوود وە تایبەت لەناوچەیل ناوڕاس و باشوور هەرێم".
هەولێر : 40 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 41 پلەی سیلیزی
دهۆک : 41 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 42 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 42 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 41 پلەی سیلیزی
سۆران : 40 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 34 پلەی سیلیزی
گەرمیان 43 پلەی سیلیزی.