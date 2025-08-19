کەشناسی هەرێم: هاتێ تەپوتووز هەڵکەێد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهاوای دوو رووژ ناوچەگە دیاریکرد.

کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەور بوود وەگەردیا هاتێ تەپوتوز بەرزەوبوود وە تایبەت لەناوچەیل ناوڕاس و باشوور هەرێم".

هەولێر : 40 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 41 پلەی سیلیزی

دهۆک : 41 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 42 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 42 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 41 پلەی سیلیزی

سۆران : 40 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 34 پلەی سیلیزی

گەرمیان 43 پلەی سیلیزی.