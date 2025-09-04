کەشناسی هەرێم.. هاتێ تەپوتووز ناوچەیلیگ هەرێم بگرێدەو
شەفەق نیوز ـ هەولێر
دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە، و هاتێ تەپوتووز سووکیگ ناوچەیل باشوور خوەرئاوای هەرێم بگرێد و پلەی گەرمی وە (1-2)پلەى سیلیزى نزمەوبوود" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە، و پلەی گەرمی نزیکە لە ئمڕوو".
هەولێر : 40 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 39 پلەی سیلیزی
دهۆک : 38 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 41 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 39 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 39 پلەی سیلیزی
سۆران : 38 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 29 پلەی سیلیزی
گەرمیان 41 پلەی سیلیزی.