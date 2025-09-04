کەشناسی هەرێم.. هاتێ تەپوتووز ناوچەیلیگ هەرێم بگرێدەو

شەفەق نیوز ـ هەولێر

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە، و هاتێ تەپوتووز سووکیگ ناوچەیل باشوور خوەرئاوای هەرێم بگرێد و پلەی گەرمی وە (1-2)پلەى سیلیزى نزمەوبوود" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە، و پلەی گەرمی نزیکە لە ئمڕوو".

هەولێر : 40 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 39 پلەی سیلیزی

دهۆک : 38 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 41 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 39 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 39 پلەی سیلیزی

سۆران : 38 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 29 پلەی سیلیزی

گەرمیان 41 پلەی سیلیزی.