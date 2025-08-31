کەشناسی هەرێم: ئمڕوو خوەڵوارین وەردەوام بوود

شەفەق نیوز ـ هەولێر

وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان ئمڕوو خوەڵوارین وەردەوام بوود و پلەی گەرمی نزمەوبوود.

کەشناسی هەرێم لە بەیاننامەیگ ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکرد راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە وەگەرد بڕیگ ئەور، لە وەخت ئیوارە هاتێ تەپوتوز سوکیگ بوود، لەناوچەیل کەرکوک و گەرمیان خوەڵوارینەگە زیاتر بوود پلەی گەرمی بەراورد وە توومارەیل دویەکە وە (1-2)پلە سیلیزى نزمەوبوود".

دیاریکرد "سوو دووشەممە ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی لە توومارەیل ئمڕوو نزیکە".

هەولێر : 41 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 41 پلەی سیلیزی

دهۆک : 40 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 43 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 41 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 42 پلەی سیلیزی

سۆران : 40 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 30 پلەی سیلیزی

گەرمیان: 44 پلەی سیلیزی.