کەشناسی هەرێم: ئمڕوو خوەڵوارین وەردەوام بوود
شەفەق نیوز ـ هەولێر
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان ئمڕوو خوەڵوارین وەردەوام بوود و پلەی گەرمی نزمەوبوود.
کەشناسی هەرێم لە بەیاننامەیگ ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکرد راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە وەگەرد بڕیگ ئەور، لە وەخت ئیوارە هاتێ تەپوتوز سوکیگ بوود، لەناوچەیل کەرکوک و گەرمیان خوەڵوارینەگە زیاتر بوود پلەی گەرمی بەراورد وە توومارەیل دویەکە وە (1-2)پلە سیلیزى نزمەوبوود".
دیاریکرد "سوو دووشەممە ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی لە توومارەیل ئمڕوو نزیکە".
هەولێر : 41 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 41 پلەی سیلیزی
دهۆک : 40 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 43 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 41 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 42 پلەی سیلیزی
سۆران : 40 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 30 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 44 پلەی سیلیزی.