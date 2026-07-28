کەشناسی هەرێم: ئمڕوو کاریگەری شەپوول گەرما وەبان ناوچەگەمان دەسوەپی کەێد
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ راگەیان.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "ئمڕوو کاریگەری شەپوول گەرما وەبان ناوچەگەمان دەسوەپی کەێد ئەرا ماوەی هەفتەیگ بەرزترین پلەی گەرمی وە بەرزی مینێد و لە سەنتەر شارەیل و پارێزگایەیل و ئیدارە سەربەخۆیەیل وەیجویرەبوود:
"سەنتەر هەولێر لە نێوان (44-47) پلەی سیلیزی بوود، سەنتەر سلێمانی لە ناوەین (43-45) پلەی سیلیزی، سەنتەر دهۆک لە ناوەین (43-46) پلەی سیلیزی، سەنتەر هەڵەبجە لە نێوان (44-47) پلەی سیلیزی، سەنتەر کرکووک لە ناوەین (44-48) پلەی سیلیزی، سەنتەر ئیدارەی سۆران زاخۆ ڕاپەڕین لە ناوەین (43-45) پلەی سیلیزی، سەنتەر ئیدارەی گەرمیان لە ناوەین (45-50) پلەی سیلیزی".
سوو چوارشەممە مەزەنەکرێد "لە سنوور پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە و کەرکوک تونی وا ئەرا بان 30کم/س زیای بکەێد، لە ئەنجام زیایبوین بڕ چام لە هەوا هاتێ ئەور دروسبوود لە ئاسمان ناوگەمان".