‏کەشناسی هەرێم: ئمڕوو کاریگەری شەپوول گەرما وەبان ناوچەگەمان دەسوەپی کەێد

‏شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ راگەیان.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "ئمڕوو کاریگەری شەپوول گەرما وەبان ناوچەگەمان دەسوەپی کەێد ئەرا ماوەی هەفتەیگ بەرزترین پلەی گەرمی وە بەرزی مینێد و لە سەنتەر شارەیل و پارێزگایەیل و ئیدارە سەربەخۆیەیل وەیجویرەبوود:

‏"سەنتەر هەولێر لە نێوان (44-47) پلەی سیلیزی بوود، سەنتەر سلێمانی لە ناوەین (43-45) پلەی سیلیزی، سەنتەر دهۆک لە ناوەین (43-46) پلەی سیلیزی، سەنتەر هەڵەبجە لە نێوان (44-47) پلەی سیلیزی، سەنتەر کرکووک لە ناوەین (44-48) پلەی سیلیزی، سەنتەر ئیدارەی سۆران زاخۆ ڕاپەڕین لە ناوەین (43-45) پلەی سیلیزی، سەنتەر ئیدارەی گەرمیان لە ناوەین (45-50) پلەی سیلیزی".

‏سوو چوارشەممە مەزەنەکرێد "لە سنوور پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە و کەرکوک تونی وا ئەرا بان 30کم/س زیای بکەێد، لە ئەنجام زیایبوین بڕ چام لە هەوا هاتێ ئەور دروسبوود لە ئاسمان ناوگەمان".

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