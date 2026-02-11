‏کەشناسی هەرێم مەزەنەی کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە بڵاوکرد

شەفەق نیوز - هەولێر

‏وەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، مەزەنەیل کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە بڵاوکرد و راگەیان شەپوولیگ واران و وەفر فرەیگ ناوچەیل گزێدەو.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان وە گشتی ئەور تەواوە مەزەنەکرێد لە فرەیگ ناوچەیل نمە واران و واران ناوڕاسیگ بوود، گاجاریگ وارانەگە رفتە و بەڵاچە هاوەگەردی، وەتایوەت لە ناوچەیل خوەرهەڵات هەرێم، هەمیش لەناوچە کویەیل سنووری وەفر کەمیگ وارێد، پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە: (هەولێر: 16 پلە، پیرمام: 12 پلە، سۆران: 11 پلە، حاجی ئۆمەران: 7 پلە، سلێمانی: 14 پلە، چەمچەماڵ: 16 پلە، دهۆک: 15 پلە، زاخۆ: 15 پلە، هەڵەبجە: 16 پلە، گەرمیان: 19 پلە).

‏ دیاریکرد " سوو ئاسمان ئەورە وەرد واران وارین مامناوەن لە فرەیگ ناوچەیل، لەدویای نیمەڕوو کاریگەری واران کەمترەوبوود ئاسمان لە بڕیگ شوین ئەرا نیمەئەور ئاڵشتبوود، لەناوچە کویەیل سنووری ەفر کەمیگ وارێد، هەمیش لە وەخت شەوەکی شەفەق مەزەنەی تەم سوکیگ کرێد".

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ ئەرا سوو پەنجشەممە:

‏هەولێر: 17 پلەی سیلیزی

‏پیرمام: 13 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 12 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران: 1 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 15 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 17 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 14پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 14 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە: 16 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان: 20 پلەی سیلیزی.