‏کەشناسی هەرێم مەزەنەی داوەزیان پلەی گەرمی و بەرزەوبوین تەپوتوز و نمە واران وارین کەێد

‏شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، مەزەنەی داوەزیان پلەی گەرمی و نمە واران وارین لە ناوچەیلیگ هەرێم و بەرزەوبوین تەپوتوز کرد ئەرا ناوچەیل هەرێم کوردستان.

‏دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان لەناوەین ئەور و نیمە ئەورە و پلەی گەرمی وە ( 1-2 ) پلە داوەزێد و لەناوچە کویەیلە وە (2-3) پلە".

‏دیاریکرد "سوو ئاسمان نیمە ئەورە تا ئەور تەواو ئاڵشتبوود وە مدوو بەرزەوبوین خێرایی وا هاتێ تەپوتوز دروسبوود وە تایوەت لە خوەرئاوای هەرێم، لە وەخت شەو واران وەشیوەی نمە واران لە خوەرئاوای هەرێم دەسوەپی کەێد و کاریگەریەگەی درویژەوبوود ئەرا ناوچەیل ترەک هەرێم لە وەخت دیر وەخت شەو لە بڕیگ شوین هاتێ واران رفتیگ بوود وەرد بەڵاچە، جیباسە کاریگەری کەش و وارین تا رووژ بانان وەردەوامە".

‏هەولێر : 25 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 22 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 22 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 23 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 26 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 25 پلەی سیلیزی

‏سۆران : / پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 12 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 27 پلەی سیلیزی.