کەشناسی هەرێم مەزەنەی داوەزیان پلەی گەرمی کەێد
شەفەق نیوز ـ هەولێر
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای وو؟رووژ دیاریکرد.
کەشناسی لە بەیاننمەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە تنی وا لەناوەین یەواش و مامناوەندە و پلەی گەرمی کەمیگ نزمەوبوود" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە وەگەرد ئەگەر تەپوتوز سوکیگ و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو".
هەولێر : 38 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 38 پلەی سیلیزی
دهۆک : 38 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 41 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 39 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 39 پلەی سیلیزی
سۆران : 36 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 28 پلەی سیلیزی
گەرمیان 42 پلەی سیلیزی.