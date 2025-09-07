کەشناسی هەرێم مەزەنەی داوەزیان پلەی گەرمی کەێد

2025-09-07T10:29:06+00:00

شەفەق نیوز ـ هەولێر

وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای وو؟رووژ دیاریکرد.

کەشناسی لە بەیاننمەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە تنی وا لەناوەین  یەواش و مامناوەندە و پلەی گەرمی کەمیگ نزمەوبوود" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە وەگەرد ئەگەر تەپوتوز سوکیگ  و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو". 

هەولێر :  38 پلەی سیلیزی  

سلێمانی : 38 پلەی سیلیزی

دهۆک :  38  پلەی سیلیزی

کەرکوک : 41 پلەی سیلیزی  

زاخۆ  :  39 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 39 پلەی سیلیزی

سۆران : 36 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 28 پلەی سیلیزی

گەرمیان 42 پلەی سیلیزی.

