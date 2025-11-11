کەشناسی هەرێم مەزەنەی داوەزیان پلەی گەرمی کەێد ئەرا ئمڕوو و سوو
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
دەسەی کەشناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە و لە بڕیگ ناوچە ئاڵشتبوود ئەرا نیمەئەورو پلەی گەرمی کەمیگ نزمەوبوودلە ناوچە کویەیلە زیاتر نزمەوبوود بەراورد وە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد " سوو چوارشەممە ئاسمان نیمەئەورە تا نلەکەئەورو ساماڵ و پلەی گەرمی کەمیگ نزمەوبوود".
هەولێر : 27 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 25 پلەی سیلیزی
دهۆک : 26 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 27 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 28 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 26 پلەی سیلیزی
سۆران : 26 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 19 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 30 پلەی سیلیزی.