‏کەشناسی هەرێم مەزەنەی داوەزیان پلەی گەرمی کەێد ئەرا ئمڕوو و سوو
2025-11-11T10:40:23+00:00

‏شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏دەسەی کەشناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد.

‏دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە و لە بڕیگ ناوچە ئاڵشتبوود ئەرا نیمەئەورو پلەی گەرمی کەمیگ نزمەوبوودلە ناوچە کویەیلە  زیاتر نزمەوبوود  بەراورد وە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد " سوو چوارشەممە ئاسمان نیمەئەورە تا نلەکەئەورو ساماڵ و پلەی گەرمی کەمیگ نزمەوبوود".

‏هەولێر : 27 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 25 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 26 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ  :  27 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 28 پلەی سیلیزی 

‏هەڵەبجە : 26 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 26 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 19 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 30 پلەی سیلیزی.

