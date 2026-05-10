کەشناسی هەرێم مەزەنەی بەرزەوبوین پلەی گەرمی کەێد
شەفەق نیوز ـ هەولێر
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.
وەڕێوەبەرایەتەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان رووشن و لەکە ئەورە لە ناوچە کویەیلە نیمە ئەورە و پلەی گەرمی 1 تا 3 پلە بەرزەوبوود".
دیاریکرد، "سوو ئاسمان رووشن و لەکە ئەورە پلەی گەرمی جویر ئمڕوو 1 تا 3 پلە بەرزەوبوود".
بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە شار و ناوچەیل هەرێم:
هەولێر: 30 پلەی سیلیزی
پیرمام: 28 پلەی سیلیزی
سۆران: 27 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 20 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 28 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 29 پلەی سیلیزی
دهۆک: 27 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 28 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 29 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 34 پلەی سیلیزی.