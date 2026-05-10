‏کەشناسی هەرێم مەزەنەی بەرزەوبوین پلەی گەرمی کەێد

شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

‏وەڕێوەبەرایەتەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان رووشن و لەکە ئەورە لە ناوچە کویەیلە نیمە ئەورە و پلەی گەرمی 1 تا 3 پلە بەرزەوبوود".

‏دیاریکرد، "سوو ئاسمان رووشن و لەکە ئەورە پلەی گەرمی جویر ئمڕوو 1 تا 3 پلە بەرزەوبوود".

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە شار و ناوچەیل هەرێم:

‏هەولێر: 30 پلەی سیلیزی

‏پیرمام: 28 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 27 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران: 20 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 28 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 29 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 27 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 28 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە: 29 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان: 34 پلەی سیلیزی.

