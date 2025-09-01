کەشناسی هەرێم مەزەەی بەرزەوبوین پلەی گەرمی کەێد
شەفەق نیوز ــ هەولێر
دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان پلەی گەرمی 1 تا 2 پلە بەرزەوبوین وەخوەی دوینێد.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان وە گشتی ساماڵە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە تەنیا لە ناوچەیل خوەرهەڵات نەود کەمیگ بەرزەوبوود وە (1-2) پلەى سیلیزى بەراوورد وە توومارەیل دویەکە".
دیاریکرد "سوو ئاسمان وە گشتی ساماڵە و لە ناوچە کویەیلەی سنووری نیمە ئەورە و پلەی گەرمی وە گشتی ( 1-2 ) پلە بەراوورد وە توومارەیل ئمڕوو بەرزەوبوود" .
هەولێر : 42 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 43 پلەی سیلیزی
دهۆک : 42 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 44 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 42 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 43 پلەی سیلیزی
سۆران : 42 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 32 پلەی سیلیزی
گەرمیان 46 پلەی سیلیزی.