کەشناسی هەرێم مەزەەی بەرزەوبوین پلەی گەرمی کەێد

شەفەق نیوز ــ هەولێر

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان پلەی گەرمی 1 تا 2 پلە بەرزەوبوین وەخوەی دوینێد.

کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان وە گشتی ساماڵە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە تەنیا لە ناوچەیل خوەرهەڵات نەود کەمیگ بەرزەوبوود وە (1-2) پلەى سیلیزى بەراوورد وە توومارەیل دویەکە".

دیاریکرد "سوو ئاسمان وە گشتی ساماڵە و لە ناوچە کویەیلەی سنووری نیمە ئەورە و پلەی گەرمی وە گشتی ( 1-2 ) پلە بەراوورد وە توومارەیل ئمڕوو بەرزەوبوود" .

هەولێر : 42 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 43 پلەی سیلیزی

دهۆک : 42 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 44 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 42 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 43 پلەی سیلیزی

سۆران : 42 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 32 پلەی سیلیزی

گەرمیان 46 پلەی سیلیزی.