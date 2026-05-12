‏کەشناسی هەرێم مەزنەکەێد لە ماوەی 48 ساعەت ئایندە پرزە واران و بەڵاچە و تەپوتوز بوود

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، مەزەنەکەێد لەماوەی 48 ساعەت ئایندە پرزە واران و بەڵاچە و تەپوتوز بوود.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان وەگشتی نیمە ئەور بوود وەگەرد کەمیگ نمە واران وارین و بەڵاچە لەوەخت دویانیمەڕوو لەناوچەیل کویەیلە و سەنتەر شارەیل وەگەرد هەبوین تەپوتوز سوکیگ لە کەش وە تایوەت لەناوچەل خوەرهەڵات و باشوور هەرێم و لە شەو ئاسمان ئەرا لەکە ئەور ئاڵشتبوود، و پلەی گەرمی داوەزیان وەخوەی دوینێد".

‏دیاریکرد "سوو چوارشەممە، سامان ساماڵ و لەکەئەور بوود لەناوچەیل باکوور هەرێم نیمە ئەور بوود وەگەرد ئەگەر کەمیگ پرزە واران بەڵاچە، هەمیش هاتێ تەپوتوز بەرزەوبوود وە تایوەت لە ناوچەیل باشوور هەرێم و گەرمیان لە وەختەیل دویای نیمەڕوو".

‏هەولێر: 30 پلەی سیلیزی

‏پیرمام: 26 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 27 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران: 18 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 28 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 31 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 30 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 30 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە: 30 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان: 33 پلەی سیلیزی.

