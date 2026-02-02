کەشناسی هەرێم.. لە ناوچە کویەیل سنوور باکوور وەفر کەمیگ وارێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، مەزەنەی کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەیل هەرێم کوردستن راگەیان.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان " ئمڕوو ئاسمان لەناوەین نیمەئەور و ئەور تەواوە لە فرەیگ وەختەیل، لە سنوور پارێزگای دهۆک و ناوچەیل باکوور هەرێم نمە واران بوود هەمش لە ناوچە کویەیل سنور باکوور وەفر وارین کەمیگ بوود، لەدیر وەخت شەو کاریگەری وارین زیاترەوبوود لە فرەیگ ناوچەیل نمەواران و واران مامناوەن وارێد".
دیاریکرد، "سوو ئاسمان ئەور واراناویە نمە واران و واران مامناوەن لە فرەیگ ناوچەیل بوود وەرد گڕمەهڕ و رێژەی واران زیاتر لەبان ناوچەیل سنور پارێزگای دهۆک و پارێزگای سلێمانی بوود، وە لەناوچە کویەیل سنور باکوور وەفر کەمیگ وارێد و کاریگەری شەپۆڵەگە تا دیر وەخت شەو وەردەوام بوود".
بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ ناوچەیل هەرێم :
هەولێر : 11 پلەی سیلیزی
پیرمام : 9 پلەی سیلیزی
سۆران : 5 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 1 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 10 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 11 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 11 پلەی سیلیزی
دهۆک : 10 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 10 پلەی سیلیزی
ئاکرێ: 10 پلەی سیلیزی.