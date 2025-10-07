کەشناسی هەرێم.. پلەی گەرما زیاتر نزمەوبوود
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان ئمڕوو پلەی گەرمی زیاتر داوەزێد بەراود وە توومارەیل دویەکە.
کەشناسی لە بەیاننامیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە راگەیان "ئمڕوو سێشەممە ئاسمان ساماڵ بوود پلەی گەرما زیاتر داوەزێد بەراورد وە دویەکە" دیاریکرد " سوو چوارشەممە، ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو".
بەرزتریا پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە پلەی سیلیزی:
هەولێر: 36 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 34 پلەی سیلیزی
دهۆک: 35 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 36 پلەی سیلیزی
ئامێدی: 31 پلەی سیلیزی
ئاکرێ: 36 پلەی سیلیزی
کەرکوک: 37 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 33 پلەی سیلیزی
سۆران: 35 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 25 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 39 پلەی سیلیزی.