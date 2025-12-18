‏کەشناسی هەرێم ... پلەی گەرمی وە جیگیری مینێد

2025-12-18T09:20:08+00:00

‏شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی ناوچەگە.

‏دەسەگە لە بەیاننمەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە لە بڕیگ  شوین ئاڵشتبوود ئەرا ئەور تەواو، و پلەی گەرمی نزیکەو بوود لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە و لەکە ئەورە و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود بەراورد وە ئمڕوو".

‏هەولێر : 16 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 14 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 15 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ  : 17  پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 17 پلەی سیلیزی 

‏هەڵەبجە : 15 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 12 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان  : 18 پلەی سیلیزی.

