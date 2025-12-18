کەشناسی هەرێم ... پلەی گەرمی وە جیگیری مینێد
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی ناوچەگە.
دەسەگە لە بەیاننمەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە لە بڕیگ شوین ئاڵشتبوود ئەرا ئەور تەواو، و پلەی گەرمی نزیکەو بوود لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە و لەکە ئەورە و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود بەراورد وە ئمڕوو".
هەولێر : 16 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 14 پلەی سیلیزی
دهۆک : 15 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 17 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 17 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 15 پلەی سیلیزی
سۆران : 12 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 18 پلەی سیلیزی.