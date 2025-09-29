کەشناسی هەرێم.. پلەی گەرمی ئمڕوو و سوو بەرزەو بوود
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەراەتس کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان ئمڕوو وسوو سێشەممە پلەی گەرمی بەرزەوبوین وەخوەی دوینێد.
وەڕێوەبەرایەتەگە لە بەیانامەیگ راگەیان "ئموو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی بەراوردوە دویەکە بەرزەوبوین وەخوەی دوینێد" دیاریکرد "سوو سێشەممە، ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی بەرزەوبوین وەخوەی دوینێد".
بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگوە پلەی سیلیزی: لە هەولێر:35، سلێمانی: 33 پلە، دهۆک:33 پلە، زاخۆ :36 پلە، ئامێدی:32 پلە، ئاکرێ:34 پلە، کەرکوک:37 پلە ، هەڵەبجە :35 پلە، سۆران: 33 پلە، حاجی ئۆمەران: 25 پلەی سیلیزی و گەرمیان: 39 پلەی سیلیزی بوود.