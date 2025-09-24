کەشناسی هەرێم ... پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوین وە خوەی دوینێد
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
دسەی کەشناسی و زەویلەزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان مەزەنەکرێد پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوین وەخوەی بدوینێد.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی کەرمیگ بەرزەوبوین وەخوەی دوینێد" دیاریکرد "سوو وە هەمان شیوەی ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی (1-2) پلە سیلیزى بەرزەترەوبوود".
هەولێر : 35 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 32 پلەی سیلیزی
دهۆک : 31 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 29 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 34 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 35 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 33 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 32 پلەی سیلیزی
سۆران : 32 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 20 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 35 پلەی سیلیزی.