کەشناسی هەرێم ... پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوین وە خوەی دوینێد

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

دسەی کەشناسی و زەویلەزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان مەزەنەکرێد پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوین وەخوەی بدوینێد.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی کەرمیگ بەرزەوبوین وەخوەی دوینێد" دیاریکرد "سوو وە هەمان شیوەی ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی (1-2) پلە سیلیزى بەرزەترەوبوود".

هەولێر : 35 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 32 پلەی سیلیزی

دهۆک : 31 پلەی سیلیزی

ئامێدی : 29 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 34 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 35 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 33 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 32 پلەی سیلیزی

سۆران : 32 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 20 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 35 پلەی سیلیزی.