کەشناسی هەرێم.. پلەی گەرمی لە هەرێم داوەزیان وەخوەی دوینێد

کەشناسی هەرێم.. پلەی گەرمی لە هەرێم داوەزیان وەخوەی دوینێد
2025-08-11T09:25:04+00:00

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە راگەیان.

وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ  ئاژانس شەفەق نیوز دیەسێ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی  ( 1-2 ) پلە بەراورد وە توومارەیل دیەکە داوەزێد".

دیاریکرد، "سوو سێشەممە، سوو ئاسمان ساماڵە وەرد بەرزەوبوین تەپوتوزلەدویای نیمەڕوو کەمی وا گورجەوبوود و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو".

هەولێر :  44 پلەی سیلیزی  

سلێمانی : 41 پلەی سیلیزی

دهۆک :  42  پلەی سیلیزی

کەرکوک : 45 پلەی سیلیزی  

زاخۆ  :  43 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 42 پلەی سیلیزی

سۆران :  40 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 31 پلەی سیلیزی

گەرمیان 44 پلەی سیلیزی.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon