کەشناسی هەرێم.. پلەی گەرمی لە هەرێم داوەزیان وەخوەی دوینێد
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە راگەیان.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ ئاژانس شەفەق نیوز دیەسێ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی ( 1-2 ) پلە بەراورد وە توومارەیل دیەکە داوەزێد".
دیاریکرد، "سوو سێشەممە، سوو ئاسمان ساماڵە وەرد بەرزەوبوین تەپوتوزلەدویای نیمەڕوو کەمی وا گورجەوبوود و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو".
هەولێر : 44 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 41 پلەی سیلیزی
دهۆک : 42 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 45 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 43 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 42 پلەی سیلیزی
سۆران : 40 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 31 پلەی سیلیزی
گەرمیان 44 پلەی سیلیزی.