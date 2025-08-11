کەشناسی هەرێم.. پلەی گەرمی لە هەرێم داوەزیان وەخوەی دوینێد

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە راگەیان.

وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ ئاژانس شەفەق نیوز دیەسێ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی ( 1-2 ) پلە بەراورد وە توومارەیل دیەکە داوەزێد".

دیاریکرد، "سوو سێشەممە، سوو ئاسمان ساماڵە وەرد بەرزەوبوین تەپوتوزلەدویای نیمەڕوو کەمی وا گورجەوبوود و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو".

هەولێر : 44 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 41 پلەی سیلیزی

دهۆک : 42 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 45 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 43 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 42 پلەی سیلیزی

سۆران : 40 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 31 پلەی سیلیزی

گەرمیان 44 پلەی سیلیزی.