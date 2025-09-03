کەشناسی هەرێم: پلەی گەرمی داوەزیان وەخوەی دوینێد

شەفەق نیوز ــ هەولێر

دەسەی کەشناسی و زە،یلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە و پلەی گەرمی وە (1-2)پلەى سیلیزى بەراورد وە توومارەیل دویەکە داوەزێد" دیاریکرد " سوو  ئاسمان وە گشتی ساماڵە وەرد بەرزەوبوین تەپوتوز سوکیگ لەناوچەیل باشوور هەرێم تەپوتوزەگە زیاترە و پلەی گەرمی  ( 1-2 ) پلە  بەراوورد وە ئمڕوو داوەزێد".

هەولێر :  40 پلەی سیلیزی  

سلێمانی : 39 پلەی سیلیزی

دهۆک :  39  پلەی سیلیزی

کەرکوک : 41 پلەی سیلیزی  

زاخۆ  :  40 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 39 پلەی سیلیزی

سۆران : 40 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 28 پلەی سیلیزی

گەرمیان 42 پلەی سیلیزی.

