کەشناسی هەرێم: پلەی گەرمی داوەزیان وەخوەی دوینێد
شەفەق نیوز ــ هەولێر
دەسەی کەشناسی و زە،یلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە و پلەی گەرمی وە (1-2)پلەى سیلیزى بەراورد وە توومارەیل دویەکە داوەزێد" دیاریکرد " سوو ئاسمان وە گشتی ساماڵە وەرد بەرزەوبوین تەپوتوز سوکیگ لەناوچەیل باشوور هەرێم تەپوتوزەگە زیاترە و پلەی گەرمی ( 1-2 ) پلە بەراوورد وە ئمڕوو داوەزێد".
هەولێر : 40 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 39 پلەی سیلیزی
دهۆک : 39 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 41 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 40 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 39 پلەی سیلیزی
سۆران : 40 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 28 پلەی سیلیزی
گەرمیان 42 پلەی سیلیزی.