کەشناسی هەرێم ... پلەی گەرمی بەرزەوبوود
2025-09-28T09:17:57+00:00

شەفەق نيوز- هەولێر 

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان مەزەنەکرێد  سوو پلەی گەرمی بەرزەوبوود.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد "سوو جویر ئمڕوو ئاسمان ساماڵە باوجی پلەی گەرمی وە  (1 – 2 ) پلە بەرزەوبوود".

هەولێر : 35 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 33 پلەی سیلیزی

دهۆک : 33 پلەی سیلیزی

زاخۆ :36  پلەی سیلیزی

ئامێدی : 32 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 34 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 37 پلەی سیلیزی  

هەڵەبجە : 35 پلەی سیلیزی

سۆران : 33 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 25 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 39 پلەی سیلیزی.

