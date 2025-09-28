کەشناسی هەرێم ... پلەی گەرمی بەرزەوبوود
شەفەق نيوز- هەولێر
دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان مەزەنەکرێد سوو پلەی گەرمی بەرزەوبوود.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد "سوو جویر ئمڕوو ئاسمان ساماڵە باوجی پلەی گەرمی وە (1 – 2 ) پلە بەرزەوبوود".
هەولێر : 35 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 33 پلەی سیلیزی
دهۆک : 33 پلەی سیلیزی
زاخۆ :36 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 32 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 34 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 37 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 35 پلەی سیلیزی
سۆران : 33 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 25 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 39 پلەی سیلیزی.